國際財經

中美正進行經貿高級別磋商，美農業部長確認中方承諾採購大量農產品，市場憧憬兩國將取得具體突破，惟憂慮環球經濟疲弱，且觀望歐洲央行行長德拉吉的講話，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7167點，跌不足1點；德國DAX指數報11434點，升11點或0.1%；法國CAC 40指數報5200點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報20228點，升19點或0.09%。

道指期貨暫報25867點，升34點。

中美第七輪經貿高級別磋商在華盛頓召開。外電引述消息人士報道，美國總統特朗普計劃當地時間周五下午，與率團的國務院副總理劉鶴會面，為此輪貿易磋商劃上句號。據知，中美貿易談判團正着手草擬正在起草6項諒解備忘錄，為最終貿易協議打下基礎，諒解備忘錄將涵蓋涉及強制技術轉移及網絡盜竊、知識產權、服務業、滙率、農業、非關稅壁壘等問題。

美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)亦確認中國承諾採購大量農產品，但前提是雙方達成重大協議，其中必須包括中國保證加強保護知識產權。他預料，倘若中美達成貿易協議，美國農產品在中國失去的市場份額，將能迅速恢復並擴大。

外電早前引述知情人士報道，中國將提議每年增加進口300億美元的美國農產品，包括大豆、玉米和小麥，作為兩國磋商中的潛在貿易協議的部分內容。

英國脫歐方面，歐盟委員會主席容克據報對英國於3月底脫歐死線前達成協議「不太樂觀」，稱不排除英國會「硬脫歐」，又指出其職責是盡量避免最壞情況出現。

石油出口國組織(OPEC)牽頭減產，有望助油市達平衡，帶動油價走高。紐約原油期貨現時每桶報57.07美元，升0.11美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報67.09美元，升0.02美元或0.03%。

歐羅區今日稍後將公布1月調和CPI終值，市場預期按年增長1.4%，前值升1.6%。