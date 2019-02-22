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美國零售業巨擘沃爾瑪(Walmart)成為全球家族企業之首，而中國恒大集團(03333)是唯一打入前25位的內地企業。

根據安永會計師事務所聯合瑞士聖加倫大學(University of St. Gallen)發布的2019全球家族企業指數，前十大企業中，有5間美國公司，4家德國公司。三界位置依次為沃爾瑪位、德國車廠福士(Volkswagen，又稱大眾)、及「股神」畢非德(Warren Buffett)旗下的巴郡；至於恒大集團則排第25位。

從發展趨勢來看，從事科技行業的家族企業數量顯著增加，同時也有更多年輕的家族企業躋身500強。從地域來看，歐洲家族企業勢力龐大，佔據500強中的46%；北美佔30%；亞洲、南美、非洲分佔19%、4%和1%。

在500強中，有122家來自美國的企業，總營收達2.35萬億美元(18.33萬億港元)，但企業數量較2017年減少4家。德國企業則增至79家，總營收約1.42萬億美元(11.08萬億港元)。

除恒大外，排在前50位的內地企業還包括排第27的正威集團、排第36的美的集團，房地產企業碧桂園(02007)和萬達則分列38位和41位。

全球家族企業排行榜以企業的年度營收為依據，且只有對企業仍具主要控制權的家族企業，即非上市公司持股50%以上、上市公司持股32%以上，才會被列入榜單。