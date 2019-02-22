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今日 12:53 國際財經

高盛:三星摺機對蘋果是一大麻煩

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高盛認為，南韓三星電子推出首部摺疊觸屏智能手機，對蘋果公司來說可能是一個大麻煩。

三星本周推出全球首部革命性摺疊觸屏智能手機Galaxy Fold，4月26日開售，定價高達1980美元(折合15444港元)，比蘋果iPhone XS Max最高價錢版本還要貴531美元(約4141.8港元)，刷新最貴智能手機的紀錄。

雖然有分析稱三星這款新產品售價太貴，可能使其步上蘋果iPhone X系銷售不振的後塵，使蘋果得以搶回市佔率，但高盛認為，蘋果或許並不具有競爭優勢。

高盛分析師Rod Hall團隊發布報告指出，在可摺疊觸屏手機方面，三星短期將擁有顯著領先地位，其新產品將對蘋果構成主要的潛在威脅。該行稱，就像功能手機時代的摩托羅拉(Motorola)RAZR一樣，可摺疊屏幕是一種引人注目的因素。如果可摺疊手機成為下一個手機潮流，那麼蘋果可能會落後於新時代。

高盛認為，這對蘋果是個挑戰，因它無法使用核心的柔性OLED技術，又相信三星至少要比其他顯示屏幕競爭對手領先兩年。

柔性OLED是摺疊屏幕的核心技術。三星的Galaxy Fold搭載了自家研發的OLED柔性顯示屏，通過鉸鏈技術實現摺疊效果，屏幕摺合時為4.6吋大，打開後達7.3吋。

除了三星之外，外界預料將會有更多手機廠商着力發展可摺疊手機。世界移動通訊大會(MWC)下周一(25日)將於西班牙巴塞隆拿召開，市場預計華為將在大會上披露5G可摺疊新手機。不過，蘋果也沒有放鬆對摺疊手機的緊密布局。據一份專利顯示，蘋果在去年10月申請更新對摺疊屏幕的專利，提供了屏幕的3種摺疊方式。

CNBC去年3月報道，蘋果預計最快在明年推出可摺疊手機。

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