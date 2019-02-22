國際財經

美國第二大汽車廠、福特披露，因應有僱員提出關注，正就美國燃料經濟效益與廢氣排放是否合乎規定，委託外間顧問公司進行調查。

福特強調，調查與設備缺失無關，針對重點是了解路面測試與汽車正常使用時情況，以確定有沒有差異，以及確定其能源效益標誌與廢氣證明文件是否須作出改變；首架進行評估的型號是2019年Ranger，但是較後將評估其他型號。

該公司指出，已經與環保機關職員分享有關注，而且希望提高透明度，讓公眾、客戶、職員、分銷商、股份持有人，以及其他持份者也知道情況。