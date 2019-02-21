國際財經

美國聯儲局周三公布的1月份議息會議紀錄顯示，今年內結束縮減資產負債表的機會很大，但官員對今年應否再加息意見分歧。美國周四亦有多項數據公布，表現大都差強人意，既令美國今年的加息前景更不明朗，也讓人擔心未來經濟境況，拖累美股明顯受壓。

勞工市場降溫 製造業弱

道指一度挫192點，低位跌至25762點，收市仍跌103點或0.40%，報25850點；微軟逆市漲2.1%，市值登上美國上市公司榜首。標指回落0.35%，收報2774點；能源及醫療股領跌，分別挫1.5%和0.8%，其中藥房股Walgreens跌1.8%。納指跌0.39%，收報7459點，終止過去8個交易日連升；特斯拉(Tesla)急挫3.7%，因為權威期刊不再推薦其Model 3車型。

美國首次申領失業救濟人數上周減少2.3萬，報21.6萬，低於市場預期的22.9萬，不過4周移動平均數升至逾一年高，達23.575萬，反映勞工市場正在降溫。耐用品訂單在去年12月升1.2%，但預示未來商業開支的非國防資本財（不計飛機）跌0.7%，分析員本來預期增0.2%。

費城聯儲銀行製造業指數在2月降至-4.1，是兩年來首次見負數水平，反映該區製造業正在收縮，而且遠低於市場估計。二手樓銷售在1月下跌1.2%，同樣不及預期；會議局領先經濟指標期內微降0.1%。

歐股普遍偏軟，英股受企業業績不佳和脫歐問題困擾，下滑0.85%，明顯落後德法兩國股市，德股漲0.19%，法股微升不足1點。亞股造好，日股輕微高收0.15%。

根據聯儲局會議紀錄，當局將很快制訂一個停止縮表行動的計劃，似乎已經決定要把資產負債表的規模永久維持在高於以往的水平，稱「幾乎所有與會者都認為，在不久之後宣布今年稍後停止縮表是可取的做法」。意味當局將於年底前結束縮表行動。

今年加息委員意見分歧

至於利率政策上，參與會議的儲局委員有不同看法，其中多人認為，除非通脹驟然升溫，否則便毋須加息，其他委員卻稱，若美國經濟按預期發展，今年稍後可以再加息。

歐洲央行昨天也發布議息會議紀錄，當局擔心歐羅區經濟放緩，準備推出更多刺激措施。主要貨幣變動不大，歐羅曾造好，但美市尾段近乎無升跌，報1.1334美元，美滙指數靠穩在96.62。美元兌日圓跌0.1%，報110.7日圓。儲局會議紀錄提到仍有加息可能，促使紐約期金價格從10個月高位回落，急跌20.1美元或1.5%，每盎斯收報1327.8美元。

油價回軟，布蘭特期油微跌1美仙，每桶收報67.07美元，紐約期油跌0.4%，報56.96美元。較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加370萬桶，連續第5周上揚，同時本土產量升10萬桶，至1200萬桶的紀錄新高水平。