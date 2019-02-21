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今日 04:06 國際財經

美國阻仲裁操作 世貿未有解決方案

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世界貿易組織(WTO)總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)表示，世貿成員明白到美國對該組織處理申訴的關注，但暫時看不到有解決問題的跡象。

美國近年來一直阻止世貿任命上訴仲裁委員，以致原先有7名委員的架構，現時只剩下3人，其中2人的任命期更會在12月底前結束，變相令到世貿失去上訴仲裁能力。

阿澤維多周四在與歐盟官員會面前指出，美國明顯對制度有不滿，解決危機的時間已經不多，但看不到有解決方案。歐盟此前曾經提出一些建議，美國未有參與討論。

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