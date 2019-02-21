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今日 02:46 國際財經

回應特朗普訴求 Verizon擬推5G服務

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美國最大無線網絡營運商Verizon公布，計劃今年開始在美國逾30個城市啟動5G超寛帶網絡服務，上半年先啟動5G流動網絡，下半年則啟動5G家居覆蓋服務。

集團在投資者研討會上預期，明年開始有來自上述服務的收益，2021年將有顯著增長。

較早時，美國總統特朗普在Twitter帖文表示，希望美國盡快推出5G，甚至6G的技術。Verizon的公布被外界視為回應特朗普的訴求。

另一方面，Verizon確認正按照原有計劃，在2021年前完成減省100億美元累計現金的目標。

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