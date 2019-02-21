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今日 02:36 國際財經

加央行:利率正常化步伐高度不確定

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加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)表示，雖然基準利率最終會回復至正常水平，但利率正常化步伐現時變得高度不確定，下一步行動將視乎經濟數據。

波洛茲出席商界活動時指出，借貸利率上升，對負債沉重的加拿大所帶來的經濟衝擊是主要不明朗因素。

波洛茲又提及，商界投資意願近年來有所減弱，主要是受到貿易環境不明朗所影響，美國所推動的貿易戰對前景構成負面衝擊，最終波及加拿大經濟。

他認為，加拿大通脹目標框架以往很成功，但貨幣政策不足以解決所有經濟問題。

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