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今日 01:13 國際財經

可口可樂連續57年增年度派息 擬回購股份

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可口可樂公司周四宣布上調季度派息，以年率計算，為連續57年增加派息。集團同時宣布回購最多1.5億股。

可口可樂公司稱，季度派息增加2.6%，由39美仙升至40美仙，市場原本預期派息41美仙。

以周四股價計算，可口可樂的年化派息率達3.52%，較道指成分股的平均收益率2.09%為高，為連續57年上升。

可口可樂稱，待2012年公布的5億股回購計劃完成後，新的回購計劃將會生效，涉及佔已發行股本3.5%。公司股價過去三個月累計下滑約6.7%。

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