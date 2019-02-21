美國微軟公司股價周四逆市上揚超過1%，市值高達8332億美元，居美國上市公司市值排行榜首位。
截至本港凌晨約零時20分，微軟股價報108.87美元，上漲1.6%，盤中一度高見109.15美元，市值約8332億美元；蘋果股價報170.96美元，下滑0.6%，市值約為8047億美元；亞馬遜股價報1611.59美元，下滑0.6%，市值約7910億美元。
美股三大指數受壓，道指現時跌95點或0.37%，報25858點；標指下挫0.34%，報2775點；納指回落0.43%，報7456點。
今日 00:31 國際財經
美國微軟公司股價周四逆市上揚超過1%，市值高達8332億美元，居美國上市公司市值排行榜首位。
截至本港凌晨約零時20分，微軟股價報108.87美元，上漲1.6%，盤中一度高見109.15美元，市值約8332億美元；蘋果股價報170.96美元，下滑0.6%，市值約為8047億美元；亞馬遜股價報1611.59美元，下滑0.6%，市值約7910億美元。
美股三大指數受壓，道指現時跌95點或0.37%，報25858點；標指下挫0.34%，報2775點；納指回落0.43%，報7456點。
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