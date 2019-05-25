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國際金價近日表現勢如破竹，之前連續4天報升，周三(20日)曾觸及每盎斯1346.8美元，創2018年4月底以來約10個月新高。與去年8月低位比較，金價累積反彈超過16%，完勝同期港股區區5%的進賬。

金價這半年的強勢可分作兩個階段。第一個是由8月中旬起，即美國正式向中國進口商品徵收關稅、貿易糾紛白熱化後，市場不利因素令避險情緒升溫，刺激金價於1160.39美元開始反彈；而年底偏旺也使黃金需求略增，到第四季末輾轉攀升至1200美元左右。

第二個階段從去年11月底開始。聯儲局主席鮑威爾的言論突然180度改變，表明當時美國利率僅略低於中性水平，市場解讀為暗示加息周期已屆尾聲，引致美元走軟，促使金價進一步轉強。隨後局方「鴿氣盡露」，金價更一直漲至本星期逼近1350美元，反映美息及美元走向均對金價始終具決定性的影響。

聯儲局日前發布1月份議息會議紀錄，重申經濟前景不明朗，且通脹壓力下降，日後在制訂貨幣政策時會保持耐性，但沒給予肯定的答案。此外，部分委員表示，如果通脹比預期高，不排除繼續加息。也有一些委員指出，若增長形勢符合估計，稍後仍適宜加息。

聯儲局委員的看法較為分歧，似乎暫未確認今年內會否再加息，抑或維持聯邦基金利率目標區間於2.25至2.5厘；惟美元利率期貨價格變化卻顯示，今年加息機會不高。

會議紀錄另一重要訊息是，幾乎全部參與決策的委員都認為，聯儲局今年稍後應宣布停止縮減資產負債表。參考紐約聯儲銀行總裁威廉斯的論點，局方資產負債表內的銀行存款結餘只須再減少6000億美元，就能叫停縮表行動。按現在每月抽走500億美元計算，即大概12個月後便可以終止。

如果聯儲局真的於未來一年讓縮表計劃暫告一段落，近一年半市場流動性持續收緊的情況相信進一步得到紓緩，導致美元表現偏軟，並為金價帶來一定的推升助力。

話雖如此，聯儲局放慢加息的利好早已反映，局方對未來再加息亦留下伏線，萬一經濟轉強時，方便「改口風」。中美最新一輪高級別貿易談判進展理想，也可紓解市場負面情緒。這些因素某程度上會抵消金價的升勢。

從技術角度分析，附【圖】所見，金價在2011年歷史高位掉頭，跌至2015年每盎斯1046.44美元才觸底，但2016年和2017年兩次顯著反彈均受制於黃金比率38.2%(約1380美元)阻力。至於近6個月的強勢，暫時亦視該水平為後市關鍵，若升浪能夠延續並突破這一重要關口，首個目標上望1400至1480美元；相反，一旦挑戰阻力失敗，金價有機會回調到1300美元以下，恢復其多年的大型橫行形態。

信報投資研究部

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