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今日 19:24 國際財經

【看圖測市】美元/加元連跌4日 短期有望重拾升勢

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上周五(2月15日)美國三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly表示，因美國經濟數據疲弱，預計聯儲局在2019年可能按兵不動，與此同時美國紐約聯儲GDPNowcast模型將美國2019年第一季GDP增速預期下調至1.08%，遠低於此前預期2.17%，加之在美國聯儲局公布1月份議息會議紀要之前，市場認為本次會議紀要偏向鴿派的機率甚高，美滙指數受到多重因素拖累而輾轉向下，本周三(2月20日)一度跌至兩周低位96.27。

此外，由於產油國減產以及美國對石油出口國組織(OPEC)成員國伊朗和委內瑞拉實施制裁，加之上周五有消息稱，沙地阿拉伯Safaniya離岸油田的部分關閉發生在大約兩周前，而Safaniya是全球最大的離岸油田，日產量超過100萬桶，而目前尚不清楚該油田何時能恢復滿負荷生產，市場憂慮原油供應中斷的風險，推動紐約原油期貨周三一度反彈至三個月高位57.6美元/桶。美元轉弱，加上油價多日反彈，美元/加元自上周五開始連續4日下跌，周三亦下挫至兩周低位1.3146。

值得留意的是，周四(2月21日)凌晨3點公布的美國聯儲局(FED)1月議息會議紀要顯示，聯儲局繼續衡量多種增長不利因素時，需要對加息持謹慎態度並保持耐心，而幾乎所有與會者均傾向在年內停止縮表。儘管紀要內容偏向鴿派，顯示聯儲局內部對於今年是否加息仍不確定，但市場走勢反覆，美滙指數趁機反彈至96.50上方，美元/加元今早亦逐步回升至1.3200附近水平。

技術分析方面，由於美元/加元目前仍企穩於周線圖的上升通道底部1.3100之上，滙價的中長期升勢仍然有效，短期內若美元/加元能重返1.3200上方，滙價或有機會在日線圖形成「頭肩底」型態，若其後進一步升穿頸線水平1.3325，後市或可大展升浪。加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)本周五(2月22日)凌晨1:45將在蒙特利爾商會發表演講，若波洛茲言論透露出對於加拿大經濟增長疲軟，以及通脹率跌破目標水平的擔憂，或周五晚間加拿大公布的12月零售銷售表現不佳，降低了加拿大加息預期，屆時美元/加元或有望反彈挑戰1.3300。

策略方面，短期內待美元/加元回撤至1.3100-1.3120買入，目標1.3270，跌穿1.3060止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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