國際財經

中美今明兩日在華盛頓舉行高級別磋商，市場傳出雙方有具體進展，惟投資者關注英國脫歐進展，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7183點，跌45點或0.63%；德國DAX指數報11429點，升27點或0.24%；法國CAC 40指數報5194點，跌1點或0.04%；意大利富時MIB指數報20223點，跌80點或0.4%。

道指期貨暫報26002點，升38點。

中美今日起一連兩日進行高級別磋商，有消息人士表示，兩國原則上已經開始就貿易爭端中最為棘手的議題研擬承諾綱要，並就結構性議題草擬6項諒解備忘錄。中國商務部表示，雙方經貿團隊如此密集磋商，目的是按照兩國元首共識努力達成一致。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊會晤歐盟委員會主席容克，討論化解脫歐僵局。英國財相夏文達表示，英國議員最早可能在下周就修改後的脫歐協議進行表決。

數據方面，歐羅區2月製造業採購經理指數(PMI)初值49.2，低於預期的50.3，為2013年6月來最低。德國2月製造業PMI初值47.6，低於預期的49.7。法國2月製造業PMI初值51.4，高於預期的51，為5個月高位。

另外，美國稍後將公布去年12月耐用品訂單初值，市場預期升1.7%；上周首次申請失業救濟人數料降至1.1萬人至22.8萬人；上月成屋銷售總數年化數據料升1萬戶至500萬戶。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報57.13美元，跌0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報66.85美元，跌0.23美元或0.34%。



