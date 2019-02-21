國際財經

中美今明兩日在華府舉行高級別磋商，市場傳出雙方有具體進展，加上美國聯儲局偏鴿派，惟投資者觀望歐洲央行稍後將公布1月議息會議紀錄，以及擔憂英國脫歐進程，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時47分，英國富時100指數報7209點，跌19點或0.27%；德國DAX指數報11443點，升41點或0.37%；法國CAC 40指數報5206點，升10點或0.2%；意大利富時MIB指數報20340點，升35點或0.18%。

道指期貨暫報26025點，升61點。

中美今日起一連兩日在美國華盛頓舉行高級別磋商。路透引述熟悉談判的消息人士表示，美國和中國原則上已經開始就貿易爭端中最為棘手的議題研擬承諾綱要，談判官員就結構性議題草擬了6項諒解備忘錄。這是貿易戰開打7個月以來最為重大的進展。美國總統特朗普早前亦表示，中美貿談進展順利，又指3月1日最後限期不是個「神奇日子」(magical date)，暗示可以延後。

聯儲局稍早公布議息紀錄表示，美國經濟持續擴張，但擔心全球增速放緩。對於未來利率路徑，官員們的看法分為兩派，仍未有定案。多名官員認為，若經濟一如預期維持增長，今年稍後應該採取加息行動；但另外多名官員認為，惟有等通脹高於局方2%的目標，才應該加息。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊會晤歐盟委員會主席容克，討論化解脫歐僵局。根據兩人會後聲明，雙方討論到如何為北愛爾蘭緊急擔保機制作出擔保，以及機制的臨時性質，並且對此作出具法理效力的擔保。兩人也表明，將於2月底前再會面，討論脫歐協議。

外電引述知情人士報道，假如英國未能就脫歐問題與歐盟達成協議，或有多達15位部長甘願冒着被撤職的風險，倒戈投票反對英國無協議脫歐。這將令文翠珊雪上加霜，脫歐協議前景更趨不明朗。

石油出口國組織(OPEC)牽頭減產，惟市場繼續擔心全球經濟轉弱，油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報57.21美元，升0.05美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報67.02美元，跌0.06美元或0.09%。

歐羅區今日稍後將公布2月製造業PMI初值，市場預期略跌至50.3。美國12月耐用品訂單初值料升1.7%，上周首次申請失業救濟人數料降至1.1萬人至22.8萬人；上月成屋銷售總數年化數據料升1萬戶至500萬戶。