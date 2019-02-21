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今日 16:21 國際財經

調查指日央行放水呼聲漸增

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據路透調查顯示，在經濟放緩風險及外界懷疑日本通脹率能否達到央行目標下，愈來愈多分析師認為日本央行將會實施進一步寬鬆政策。不過，報道亦指出持有這種看法的分析師雖然日益增加，但仍屬少數。

路透調查訪問的38名分析師中，有29人預計央行的下一步將縮減刺激措施；但有9名分析師表示，央行會以購買更多資產等方式擴大刺激政策。而上一次調查中，持有相同看法的分析師只有5人。

日本央行雖然堅稱通脹仍持續向2%目標的邁進，但36位受訪分析師中，有33人表示不認同。

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