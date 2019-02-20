國際財經

美國聯儲局1月議息會議紀錄偏鴿派，幾乎所有官員都希望今年停止縮表，貨幣政策則宜「耐心」，消息支持美股溫和造好，納指連漲八個交易日。不過，美國缺乏重要經濟數據，投資者仍觀望中美重啟貿易談判的進展，入市態度未敢過於進取，美股盤中多番反覆。黃金備受注目，金價再創10個月新高。

美股三大指數表現都呆滯，道指收市升63點或0.24%，報25954點；盤中最多曾漲94點，高位觸及25986點；議息紀錄公布後，道指低位曾見25846點，跌44點；對貿易戰敏感的Caterpillar股價收市飆3.3%，為升幅最大的道指成分股；藥業股CVS今年盈利預測遜市場估計，拖累同業Walgreens下滑3.5%，為表現最差的道指成分股。標指漲0.18%，收報2784點。納指彈0.03%，收報7489點；蘋果升0.6%，晶片股輝達(Nvidia)漲1.2%。

儲局今年內擬結束縮表

聯儲局本港時間今日凌晨3時公布議息紀錄，表示美國經濟持續擴張，但擔心全球增速放緩。對於未來利率路徑，官員們的看法分為兩派，仍未有定案。多名官員認為，若經濟一如預期維持增長，今年稍後應該採取加息行動；但另外多名官員認為，惟有等通脹高於局方2%的目標，才應該加息。另外，美國總統特朗普周二表示，中美貿談進展順利，又指3月1日最後限期不是個「神奇日子」（magical date），暗示可以延後。

歐股造好，英法德三大股市齊漲，升幅介乎0.69%至0.82%，大部分板塊報捷。因憧憬中美貿易談判進展良好，汽車股升超過1%。亞洲股市上揚，日股漲0.6%，以兩個月高位收市。

美元尾段變動不大，美滙指數回升0.03%，報96.56，早段曾跌至96.29；美元兌日圓升0.2%，報110.84日圓。歐羅窄幅上落，兌美元回落升不足0.1%，報1.1339美元。

金價衝1350大關

紐約期金曾見每盎斯1349.8美元，是去年4月以來最高，收市報1347.9美元，漲3.1美元或0.2%。荷蘭銀行分析師波利（Georgette Boele）表示，金價下一個心理關口是1350美元，更重要的是能否突破1365美元水平。

另外，油價先跌後回穩，布蘭特期油升0.95%，每桶收報67.08美元；紐約期油升1.48%，收報56.92美元。美國能源資訊局（EIA）周二發表每月報告，稱下個月的頁岩油產量將達到創紀錄的每天840萬桶，認為美國整體原油產量近期放緩的可能性微乎其微。