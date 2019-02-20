國際財經

聯儲局本港凌晨3時公布1月議息會議紀錄，表示美國經濟持續擴張，但擔心全球經濟增速放緩，貨幣政策將採取耐心，以容許局方有時間更清晰地掌握經濟形勢。

對於未來利率路徑，聯儲局官員的看法分為兩派。多名官員認為，若經濟一如預期維持增長，今年稍後應該採取加息行動；但另外多名官員認為，惟有等通脹高於局方2%的目標，才應該加息。官員們表示，貨幣政策若保持耐心，局方「現階段將面對若干風險」，待經濟不明朗因素消除，局方就應該重新評估貨幣政策保持「耐心」的描述。

紀錄顯示，官員們認同現時利率水平屬於目標中性水平的近下限水平。

聯儲局官員幾乎一致提出今年下半年結束縮表的選項，認為今年稍晚，銀行資本儲備可能接近有效的水平。差不多全部與會官員認為，縮表過程不宜太長，今年較後時間結束較可取。大部分官員相信，即使當局全部持有的按揭抵押債券(MBS)贖回後，聯儲局的儲備水平仍然偏高。

下半年結束縮表成選項

會議紀錄表示，美國勞動力市場強勁，通脹處於目標附近。不過，官員們對近期通脹放軟感到關注，多名官員對金融市場波動性偏高感到憂慮，亦關注貿易糾紛、美國財政政策和聯邦政府停擺等議題。

自2015年12月啟動加息周期以來，聯儲局合共已加息9次。聯儲局1月29至30日舉行今年首次議息會議，會後一如市場預期，維持聯邦基金目標利率在2.25厘至2.50厘區間不變，議息聲明撤銷進一步逐步加息的指引；主席鮑威爾隨後指出，在一定程度上，聯儲局未來加息的可能性降溫，局方正評估結束縮表的時間點。