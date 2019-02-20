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今日 19:16 國際財經

【看圖測市】英鎊/美元突破200日均線1.30關口 但短期升勢仍受考驗

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英國議會上周四(2月14日)再次否定了英國首相文翠珊(Theresa May)的脫歐草案，令無協議退歐的可能性愈來愈大，拖累英鎊/美元刷新四周低位至1.2769，但翌日(2月15日)公布的英國1月零售銷售創下2016年12月以來的最大月度增幅1%，表明英國消費者支出可能已從去年年底的放緩恢復過來，英國國家統計局統計學家Rhian Murhpy指出，服裝店以降價帶動的銷售表現強勁，食品銷售也出現增長。英國1月零售數據的強勁表現，令英鎊/美元成功企穩1.2780-1.2800區域，並連續三日錄得上升。

本周二(2月19日)公布的英國就業及薪資數據表現好壞參半，整體呈現中性，但市場憧憬英國首相文翠珊周三(2月20日)與歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)的會面或可為脫歐困境帶來突破，英鎊/美元出現大量空頭回補，推動滙價在周二紐約時段強勢突破200日移動平均線水平1.3000關口至兩周高位1.3068，較日內低位飆升近180點。

雖然英鎊/美元昨日的飆升令滙價升破自1月25日高位1.3213延伸而下的阻力線水平(同時也是日線圖下降通道頂部阻力)，技術上應有利於後市進一步攀升，但今日滙價刷新兩周高位至1.3072後遇阻回落，顯示滙價在1.3100、1.3200均有不俗阻力，若今日文翠珊和容克的會面未有成果，英鎊/美元或會再度迅速回落至1.3000邊緣。與此同時，投資者亦需留意周四(2月21日)凌晨3點將會公布美國聯儲局1月議息會議紀要，若紀要內容強化市場的鴿派預期，美滙指數將會繼續受壓回落，有利於英鎊/美元重拾升浪。

交易策略方面，我們根據2月11日策略於1.3010建立的英鎊/美元沽盤(下望1.2830，升穿1.3050止損)已於1.3050平倉，虧損40點。短期內待英鎊/美元回落至1.2940-1.2960支持區域買入，上望1.3070，跌穿1.2900止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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