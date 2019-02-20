國際財經

中美兩國代表周二在華盛頓重開貿易談判，美國總統特朗普表示進展非常順利，惟市場仍關注英國脫歐進展，以及聯儲局明日凌晨公布的議息會議紀錄，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時37分，英國富時100指數報7192點，升13點或0.19%；德國DAX指數報11362點，升53點或0.47%；法國CAC 40指數報5173點，升12點或0.24%；意大利富時MIB指數報20226點，跌1點或0.01%。

道指期貨暫報25885點，跌28點。

中美副部級別會議於周二展開，中國國務院副總理劉鶴將訪問華盛頓，於周四及周五將與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

美國據報要求中國承諾不再推動人民幣滙價進一步貶值，作為兩國貿易協議條款的一部分。中國外交部表示，不會將人民幣滙率作為應對貿易爭端的工具。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊將在當地周三到比利時布魯塞爾，與歐盟委員會主席容克協商修改脫歐協議，內容涉及愛爾蘭邊界問題，以爭取國會通過協議。

另外，歐洲央行首席經濟師普雷特(Peter Praet)表示，歐央行很快將討論向銀行提供新一輪定向長期再融資操作(TLTRO)貸款，但或不會立即決定貸款條件。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.33美元，跌0.12美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報66.18美元，跌0.27美元或0.41%。