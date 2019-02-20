國際財經

中美將重啟高級別經貿磋商，總統特朗普表示談判進展非常順利，市場對兩國取得貿易突破的預期愈來愈高，投資氣氛良好，歐洲股市早段向上。

截至本港時間下午4時37分，英國富時100指數報7215點，升35點或0.5%；德國DAX指數報11407點，升98點或0.87%；法國CAC 40指數報5184點，升23點或0.46%；意大利富時MIB指數報20289點，升61點或0.31%。

道指期貨暫報25879點，跌4點。

中美兩國代表周二已率先在美國首都華盛頓進行貿易協定談判。美國總統特朗普表示，中美貿易談判非常複雜，進展非常順利。不過，對美國是否會展延暫緩調升對中國關稅的截止日期，特朗普稱，很多事情正進行中，無法確切地說出時間。

另外，有報道引述消息人士稱，貨幣政策是其中一項討論議題，美方要求北京作出承諾，保持人民幣滙價平穩，以免中方用貶值措施，抵消美國實施關稅造成的負面影響。

英國脫歐方面，英國首相府表示，首相文翠珊將在當地周三到比利時布魯塞爾，與歐盟委員會主席容克協商修改脫歐協議，內容涉及愛爾蘭邊界問題，以爭取國會通過協議。財相夏文達(Philip Hammond)則強調，如果英國無協議下脫離歐盟，對雙方將是相互的災難，而英國經濟將面對重大打擊。

油價反覆，因石油出口國組織(OPEC)帶頭減產，以及美國制裁伊朗和委內瑞拉，但美國產量大增及經濟放緩預期則令升勢受限。紐約原油期貨現時每桶報56.21美元，升0.12美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報66.26美元，跌0.19美元或0.29%。