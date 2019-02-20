國際財經

據路透報道，歐盟反壟斷專員維斯塔格(Margrethe Vestager)表示，Facebook(fb)目前不在歐盟監管機構的目標範圍內，但鑑於數據的關鍵作用，fb未來很可能成為監管對象。

維斯塔格表示，目前她手上還沒有涉及fb市場支配力的案件，但她會繼續監察市場。

在維斯塔格發表此番言論前兩周，德國反壟斷機構就裁定fb濫用市場支配地位，在未經其同意的情況下收集使用者資訊。近年維斯塔格一直與Google及高通(Qualcomm)等科技巨頭針鋒相對，並以後者濫用市場權力為由開出巨額罰單。