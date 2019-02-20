國際財經

儘管曾經在Twitter上提到比特幣，但特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)表示，Tesla未有計劃涉足加密貨幣。

馬斯克在出席活動時提到，虛擬貨幣是「有趣的」，並且可能是一種有價值的轉移資金方式，不過並不適合Tesla。他又認同比特幣的架構非常好，但參與加密貨幣投資並非善用特斯拉的資源。

他強調，比特幣能夠繞過貨幣管制，取代紙幣。但他也指出了比特幣的一些缺陷，包括「採礦」時所需的大量能源。

另外，馬斯克亦在Twitter上透露，Tesla今年將會生產約50萬輛汽車。