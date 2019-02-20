國際財經

石油出口國組織(OPEC)產量可能減少，其中沙地石油出口降至前年8月以來最低。

據《金融時報》統計，沙地阿拉伯本月起，石油日均出口減少至不足700萬桶，是2017年8月以來最低。由此推算，油組成員國產量本月將減少至超過3年以來的新低。

不過，路透引述消息指，伊朗2月以來的原油出口平均每日125萬桶，高於預期。而美國能源部預計，下月頁岩油產量會升至日均8.4萬桶的新高。

沙地阿拉伯國王薩勒曼(King Salman)早前與俄羅斯總統普京通電話，強調支持繼續合作，穩定全球能源市場。