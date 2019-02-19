國際財經

中美兩國重啟新一輪貿易談判，市場預期將有進展，資金流出避險產品，美元滙價周二偏軟，ICE美滙指數尾段跌0.42%，至96.5。

較早時，中美代表在美國首都華盛頓重啟貿易談判。有外電報道，美國政府要求在貿易協議中加入條文，要求中國承諾不要推動人民幣貶值。交易商指出，中美貿談進展良好，資金抽離令到美滙受壓。

歐羅兌美元呈強，升0.25%至1.1341美元。較早時，意大利公布12月工業訂單值下滑5.3%，令到歐羅一度回落。

英鎊兌美元變動不大。英國首相文翠珊將與歐盟官員會晤，尋求解決脫歐僵局。