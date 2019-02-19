國際財經

儘管沃爾瑪業績報喜，但美歐銀行股都下挫，加上中美貿易談判周二重開，投資者持審慎觀望態度，美股周二表現呆滯，三大指數反覆窄幅上落，收市靠穩。另外，美元弱勢，帶動金價升至10個月高。

美股呆滯 金融股跌後回穩

道指收市升8點或0.03%，報25891點，盤中最多升78點，也曾跌63點。標指微升0.15%，收報2779點，金融板塊先跌後回升0.28%，其中摩通和美國運通股價分別挫0.3%和0.8%。納指升0.19%，收報7486點。

沃爾瑪股價漲2.2%，為升幅最大的道指成分股，因這家全球最大零售商上季盈利和銷售均勝預期，營業額升至1387.9億美元，其中電子商務營業額急漲43%，這份佳績掃除了美國聖誕零售疲弱的憂慮。另外，全國房屋建築商協會（NAHB）公布，2月份建築商信心指數從58點升至62點，是4個月高位。

央行或放水 日圓先挫後穩

英國大行滙控（00005）業績令人失望，在倫敦股價急挫超過4%，拖累歐洲銀行股下滑至少1%，其中渣打在英股價跌近2%，整體大市亦受拖累，英股低收0.56%，法股和德股分別跌0.16%和升0.09%。亞股個別發展，日股微升0.1%。

日本央行行長黑田東彥昨天表示，如果日圓大幅升值損害經濟，令通脹無法如期走向2%目標水平，央行將會加推寬鬆措施，包括降低長短期利率、擴大買債或加快印錢。歐洲央行首席經濟師普雷特（Peter Praet）也暗示，如果經濟惡化，歐央行可以調整利率前瞻指引，並實施其他措施配合。

日圓一度因黑田的言論而下跌0.2%，低見110.82日圓兌一美元，美市尾段靠穩在110.63日圓。歐羅曾跌0.3%，隨後倒升0.27%，報1.1343美元。美元偏軟，美滙指數跌0.28%，報96.51。

期金升1.7% 紐油漲0.9%

紐約期金升22.7美元或1.7%，收報每盎斯1344.8美元，創10個月高位。分析師指出，從技術角度而言，金價剛進入1325至1350美元區間，如果能企穩在1325美元以上，升勢可望持續。

油價方面，布蘭特期油周一曾攀升至每桶66.83美元的今年高位，周二回落不足0.1%，收報66.45美元。紐約期油升0.9%，收報56.09美元。