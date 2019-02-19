訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 04:03 國際財經

Medtronic調高全年盈利預測

美國最大醫療設備生產商Medtronic公布，上季每股經調整盈利為1.29美元，優於市場預期的1.24美元，收入升2.4%至75.5億美元，同樣高於市場估計的75.2億美元。

Medtronic調高2019年預測，最新每股經調整盈利預測區間為5.14至5.16美元，原先為5.1至5.15美元，分析員估計為5.12美元；自營收入增幅預期介乎5.25%至5.5%，但美滙強勢可能導致收益損失4.25億至4.75億美元；原先為5%至5.5%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。