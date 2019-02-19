國際財經

美國最大醫療設備生產商Medtronic公布，上季每股經調整盈利為1.29美元，優於市場預期的1.24美元，收入升2.4%至75.5億美元，同樣高於市場估計的75.2億美元。

Medtronic調高2019年預測，最新每股經調整盈利預測區間為5.14至5.16美元，原先為5.1至5.15美元，分析員估計為5.12美元；自營收入增幅預期介乎5.25%至5.5%，但美滙強勢可能導致收益損失4.25億至4.75億美元；原先為5%至5.5%。