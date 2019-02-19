國際財經

全球主要視像串流商Netflix公布，在加拿大多倫多設立新的製作中心，預期明年為當地提供1850個新職位。

Netflix指出，將租用以多倫多為基地的Cinespace與Pinewood片場作為新製作中心基本設施。前者佔地16.4萬方呎，後者則有8.485萬方呎。該公司未有公布租約年期與涉及金額等數據。

2017年10月，Netflix宣布投放5億加元，在加拿大設立製作據點。其後，該公司以逐項方式租用卑詩省Martini片場、卡加利與蒙特利爾(Montreal)的製作設施。