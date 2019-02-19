今日 01:35
國際財經
《華爾街日報》引述消息人士稱，全球主要商品交易集團嘉能可(Glencore)，計劃暫停位於剛果的大型銅鈷礦。
據悉，嘉能可暫停上述礦場生產的原因，是正在研究開發銅礦新方法。該公司計劃先行遣散2000名工人，大部分是以外判方式聘請。
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