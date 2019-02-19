國際財經

鑑於美國聯儲局一直強調利率決定將取決於經濟數據，而消費支出佔美國經濟產出高達70%，故投資者尤為重視美國零售銷售數據的表現，加上零售數據常出人意表在金融市場引發劇烈波動，零售數據素有「恐怖數據」之稱。而上周四(2月14日)美國公布的12月零售銷售按月下降1.2%，遠遜於預期增長0.1%，並創下2009年9月以來最大降幅，疲弱的數據無疑加劇了投資者對美國經濟放緩的憂慮，令市場對於聯儲局今年加息的預期進一步降溫，美滙指數雖然仍受惠於歐羅、英鎊的弱勢而反覆於96.90至97.30之間整固波動，但倫敦金卻由此企穩1303-1304區域，並展開大幅反彈。

此外，上周五(2月15日)亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，希望美國聯儲局不要動作太快，利率可以慢慢達到中性水平。而三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly亦表示，若美國今年經濟一如預期增長2%、通脹上升1.9%，物價沒有上升壓力，則聯儲局今年可能不需要加息，另外還表示縮減資產負債表的進程在今年停止是可行的，目前判斷聯儲局對利率的舉措為時尚早，聯儲局當前保持耐心是合適之舉。聯儲局官員的鴿派言論令美滙指數缺乏動力進一步升穿重要阻力區97.40-97.70，事實上美滙指數自2月14日開始一連三日錄得下跌，本周一(2月18日)一度下探至96.65後方能企穩。受惠於美元弱勢，倫敦金在過去三個交易日均錄得上升，今日美滙指數雖錄得反彈，但倫敦金小幅下挫至1322美元後重拾升勢，更進一步刷新9個月高位至1329.85美元。

值得留意的是，自2018年第四季開始美滙指數與倫敦金呈現雙雙上行，處於並駕齊驅的狀態，有違於美滙指數與金價存在負相關關係的傳統印象，這主要是因為當時美國聯儲局的鷹派貨幣立場為美元強勢帶來有力支持，但全球風險事件接踵而至引發黃金避險需求，導致美滙指數與倫敦金同時上漲，但自年初以來美國聯儲局的貨幣政策立場發生變化，由「鷹派」轉向「鴿派」，美滙指數進一步上升的空間有限，美滙指數和金價雙雙上漲的情景應難以再現。本周重點留意周四(2月21)淩晨3點公布的聯儲局1月議息會議紀要，若紀要內容進一步鞏固市場的鴿派預期，美滙指數或將見頂並重啟下跌浪，屆時倫敦金有望突破1330美元，並沿着上升通道進一步挑戰1345-1350美元區域。

策略方面，我們根據2月4日策略已於1307美元買入倫敦金(目標1320美元，跌穿1300美元止損)已於1320美元平倉，獲利13美元。短期內待倫敦金回撤至1315-1316美元買入，上望1330美元，跌穿1310美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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