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今日 18:38 國際財經

歐股中段續跌 滙控倫敦跌近4%

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美國據報暫不向歐洲汽車加徵關稅，惟英國脫歐進展未明朗，以及觀望周四中美新一輪貿易談判，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7181點，跌37點或0.53%；德國DAX指數報11291點，跌7點或0.07%；法國CAC 40指數報5150點，跌18點或0.35%；意大利富時MIB指數報20175點，跌154點或0.76%。

道指期貨暫報25847點，跌41點。

滙豐控股(00005)公布，全年列賬基準除稅前利潤198.9億美元，按年增長15.86%，遜於市場預期，在倫敦股價跌幅擴至近4%，報637.2便士。

中美貿易方面，中國國務院副總理劉鶴將應邀訪問美國華盛頓，周四起一連兩日(21日至22日)出席第七輪中美經貿高級別磋商。中國外交部表示，期望談判能相向而行，努力達成協議。

數據方面，歐羅區去年12月經調整後的經常賬盈餘收窄至160億歐羅，創兩年來新低。英國12月的3個月ILO失業率為4%，符合市場預期。

另外，歐羅區2月ZEW經濟景氣為負16.6，前值為負20.9；德國2月ZEW經濟景氣為負13.4，預期為負13.6。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報55.93美元，升0.34美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報66.12美元，跌0.38美元或0.57%。

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