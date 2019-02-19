國際財經

美國據報承諾暫時不向歐洲汽車加徵關稅，但英國脫歐進展未明朗，加上投資者對全球經濟放緩疑慮揮之不去，以及滙控業績遜預期，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7202點，跌16點或0.23%；德國DAX指數報11297點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5165點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報20320點，跌9點或0.05%。

道指期貨暫報25886點，跌2點。

滙豐控股(00005)公布，全年列賬基準除稅前利潤198.9億美元，按年增長15.86%，遜於市場預期。期內，經調整除稅前利潤217.19億美元，升2.77%。滙控倫敦股價現挫3.07%至643.3便士。

環球貿易方面，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將應邀訪問華盛頓，於2月21日至22日同美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

另外，德國報章《Stuttgarter Zeitung》引述歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)稱，美國總統特朗普曾經向他承諾，在一段時間內不會對歐洲進口汽車加徵關稅。但他沒有詳述特朗普何時作出承諾。

歐洲政局方面，路透引述接近法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)的消息人士稱，馬克龍將於未來數周發表以英國脫離歐盟事件為題的重要演說，指出事件對歐洲而言是一個警鐘，以及歐洲應該在全球列強中採取更堅定自信的態度行事。

油價上揚，因石油出口國組織(OPEC)減產或能有效阻止原油供應過剩，惟市場憂慮中國經濟放緩將削弱需求。紐約原油期貨現時每桶報56.05美元，升0.46美元或0.83%；倫敦布蘭特期油報66.59美元，升0.09美元或0.14%。

英國今日稍後將公布12月的3個月ILO失業率，市場預期持平於4%。德國亦會公布2月ZEW經濟景氣及現況指數，料分別為負13.6及正20。