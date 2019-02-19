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今日 16:09 中國財經 國際財經

羅兵咸:貿戰拖慢中資海外併購

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羅兵咸永道中國內地及香港金融業收購合併服務主管合夥人陳宣統表示，受到中美貿易戰影響，上半年中國企業海外併購活動會減慢，因企業在商討併購時就定價方面有拉鋸，以致雙方未能達成交易，而企業或會延至今年下半年進行併購，預計下半年中國企業海外併購會反彈。

他指出，中美貿易戰對併購屬短暫影響，中長期來說，央企及民企對海外併購需求大，在擴充海外業務時需要海外企業；另一方面，內地下半年陸續開放金融行業，海外企業陸續拓展內地市場，會加快併購活動，估計今年全年中國在海外併購活動交易量會增加。

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