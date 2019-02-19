訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:44 港股直擊 香港財經 國際財經

滙控去年稅前盈利升16% 遜預期

放大圖片

滙豐控股(00005)公布，截至去年底全年列賬基準除稅前利潤198.9億美元，按年增長15.86%，遜預期。

期內，經調整除稅前利潤217.19億美元，按年升2.77%。

滙控第四次中期息派0.21美元，金額維持往年水平，使2018年派息總額達到0.51美元。滙控表示，有信心維持現時的派息水平。

滙控去年首三季列賬基準除稅前利潤166.34億元。按此計算，即滙控第四季利潤為32.56億美元，較2017年的利潤23.04億美元，按年上升41.32%。

2018年，滙控列賬基準收入537.8億美元，按年增4.54%，因息差擴濶和結餘上升，推動各項環球業務的存款收入增長，主要來自亞洲，惟有關增幅被企業中心的收入下降所部分抵消。經調整收入539.4億美元，升4.41%。

期內，列賬基準營業支出346.59億美元，按年減少0.64%，因支出增長，包括為推動業務增長和提升電子銀行服務而作出的投資，被重大項目的有利變動 淨額抵消有餘。經調整營業支出329.9億美元，增5.63%。平均有形股本回報率由6.8%升至8.6%，升幅1.8個百分點。

期內，經調整收入增長率與支出增長率之差為負1.2%，因市況疲弱導致去年第四季的經調整收入回落所致。營業支出則因投入資源以推動業務增長而上升。集團重申會致力實現經調整收入增長率高於支出增長率的目標。

滙控行政總裁范寧表示，雖然第四季市況充滿挑戰，但滙控的利潤與收入均有增長，有形股本回報率大幅超越2017年的水平，是集團爭取於2020年前達致有形股本回報率超過11%的初步成果。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。