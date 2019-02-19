國際財經

德國央行預期，德國經濟可能在下半年有改善。

德國央行發表經濟月報指出， 受製造業訂單及投資疲弱，以及英國脫歐及國際貿易衝突不確定等因素影響，相信德國經濟今年上半年仍不振，但無跡象顯示經濟放緩正變成一場衰退。

央行又指出，汽車生產及出口正逐漸回復正常，勞工市場仍然健康，加上工資走勢強勁，顯示民間消費將回升，預料經濟於今年下半年可能會反彈。

德國統計局上周表示，作為歐洲最大的經濟體，德國經濟去年底勉強避開衰退，而疲弱的貿易表現拖累了經濟增長。