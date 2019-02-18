國際財經

美股周一因為總統日假期而休市一天，在美國缺乏重大經濟消息下，歐股反覆靠穩。亞洲股市承接上周五美股強勢而造好，全球市場昨天仍在憧憬中美將可達成貿易協議，然而，美國商務部已向白宮提交有關進口汽車的報告，總統特朗普在未來90天內隨時可向進口汽車加徵關稅，導致歐洲汽車股受壓，限制了歐股升幅。美元偏軟，利好金價升至9個月高，油價繼續造好。

美國商務部證實，部長羅斯（Wilbur Ross）已經向特朗普提交有關進口汽車對國家安全影響的報告。早前有報道稱，報告主要針對歐洲進口車，外界認為美方是在為向歐洲汽車加徵關稅鋪路。德國汽車工業協會特別為此發表聲明，稱歐洲進口汽車不會威脅美國國家安全，強調德國車廠近年在美國開設了幾百間工廠，創造超過10萬個職位，它們令美國強大，不構成安全威脅。

受消息影響，歐洲汽車股指數跌0.7%，德國的福士（VW，又稱大眾汽車）和法國的雷諾車廠齊齊跌超過1%。泛歐指數Stoxx 600持穩在四個月高位，收報369點，上揚0.23%。三大股市個別發展，英國富時100指數收報7219點，跌0.24%或17點；德國DAX指數收報11299點，跌0.01%或不足1點；法國CAC 40指數收報5168點，上升0.30%或15點。亞股普遍上升，日股高收1.8%，以今年最高水平收市。

金價創9個月新高

紐約4月期金飆至9個月新高1330.8美元，收市報每盎斯1329.7美元，升7.6美元或0.57%。金價今年升了3.3%，因市場憧憬中美貿易達成協議及聯儲局暫停加息。

中美貿易談判可望有進展，令美元的避險需求降低，美元偏軟，美滙指數尾段跌0.15%，報96.78，美元兌歐羅跌0.14%，報1.1314美元，兌日圓表現較好，升0.11%，報110.58日圓。

油價上升，因為投資者相信石油出口國組織（OPEC）的減產行動可以緩和供應過剩的情況。布蘭特4月期油最高見每桶66.83美元，是今年最高水平，其後回軟，收市報66.48美元，升0.35%。紐約3月期油較強，升0.85%，收報每桶56.06美元。