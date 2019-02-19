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今日 02:52 國際財經

美民航局轟西南航空容許行李嚴重超重

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《華爾街日報》引述消息人士稱，美國聯邦民航局調查西南航空職員廣泛地沒有準確計算寄艙行李重量的行為，暫未決定是否採取罰款處分。

根據報道，民航局是經過一年以來收到的投訴作出調查，初步結果顯示，西南航空在有關方面存在系統性及明顯的失誤，超重程度可能逾1000磅。有關行為可能對航空安全構成嚴重威脅，因為機師可能因此錯誤判斷起飛時使用的加速操作。

民航局未有回應傳媒相關查詢。西南航空回應稱，證實去年曾收到民航局關於超重而作出的調查信，並且作出改善，暫時未接獲罰款處分通知。

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