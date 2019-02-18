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今日 01:53 國際財經

本田將關閉英國工廠 3500人失業

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路透引述英國保守黨議員Justin Tomlinson稱，日本本田計劃2022年關閉英國唯一的生產廠房，令到3500人失業。

本田在英國南部史雲頓（Swindon）的廠房去年產量為16萬輛，主要生產思域（Civic）與CR-V，相當於英國總汽車產量的1成。

Tomlinson是史雲頓區保守黨下議員。他表示，與本田代表接觸，對方確認有上述計劃，並且可能最快在周二早上公布。他認為，有關決定與英國脫離歐盟無關，只是反映全球市場現況，以及本田有意集中在日本本土生產。

本田拒評上述消息。

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