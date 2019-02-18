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今日 01:25 國際財經

經濟風險若升溫 歐央行或調整利率指引

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歐洲央行首席經濟師普雷特（Peter Praet）表示，歐羅區經濟面臨的風險明顯上升，若經濟增長急速放緩，歐央行可以調整利率指引，並有其他措施應對。

普雷特對德國傳媒表示，由於經濟徘徊於衰退邊緣，歐羅區未來與英國和美國談判時勢必採取強硬態度，歐羅區難以接英國無協議脫歐；此外，若美國向歐羅區發動關稅戰，歐羅區將無法接受。

普雷特稱，銀行信貸緊縮或加速經濟下滑勢頭，歐央行下月會議將評估信貸收縮的影響，並仔細監控貨幣政策通過銀行體系的傳導，未來或須重新審視貨幣政策框架，但現在相信還不是適當時機。

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