國際財經

巴西淡水河谷公司在1月25日發生礦場水壩倒塌事故，並於1月30日承諾將關閉多達10%的鐵礦石產能，以避免更多的潰壩事故，國際鐵礦石市場供應收緊，故中國大連期貨交易所的鐵礦石主力期貨合約，在中國春節假期結束後兩日內便急升刷新2017年4月來最高至648元/噸。鐵礦石期貨價格的強勢表現強化了澳元/美元下方支持，加上澳元的「難兄難弟」紐元/美元受2月13日紐西蘭儲備銀行議息聲明不及預期鴿派的影響而大漲，故澳元/美元近日跌至0.7070-0.7080區域均屢獲支持，最終在上周五(2月15日)在中美貿易談判取得階段性成果消息的刺激下，急速升穿0.7140，逼近20日移動平均線阻力0.7147。

2月15日第六輪中美經貿高級別磋商結束，雙方就主要問題達成原則共識，並就諒解備忘錄作具體磋商，中國國家主席習近平稱雙方取得重要階段性成果，美國總統特朗普(Donald Trump)則認為美國比以往任何時候都更接近與北京達成一項真正的貿易協議。中美貿易爭端緩和跡象顯示施壓商品貨幣的第一大利淡因素正逐漸消失，令澳元/美元上方沽壓逐漸減輕。

除近期國際經貿形勢利好商品貨幣之外，美國自身貨幣政策風向轉變與疲弱的經濟數據亦在暗中支持澳元/美元。上周五(1月15日)亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，希望美國聯儲局不要動作太快，利率可以慢慢達到中性水平。事實上，除博斯蒂克外，三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly、聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)近期內均發表過類似的鴿派言論，加上上周四(2月14日)美國12月零售銷售錄得九年來最大按月跌幅，美滙指數缺乏足夠動力升破97.40水平，今日(2月18日)更進一步下探96.70，從而推動澳元/美元升穿20日均線至時段高點0.7155。

技術分析方面，澳元/美元在1月31日升至200日移動平均線0.7290水平後受阻回落，表明澳元/美元暫時未能有效擺脫中期下跌走勢，但下方0.7040/0.7050區域支撐力度不弱，故澳元/美元或會在0.7040至0.7280區域反覆整固構築底部。短期內投資者需留意周二(2月19日)澳洲儲備銀行將公布2月貨幣政策會議紀要，以及周四(2月21日)美國聯儲局將公布1月貨幣政策會議紀要，若央行會議紀要的措詞與市場預期有所偏差，滙市或會大幅波動。若屆時澳元/美元真正升穿0.7200水平，後市或有機會進一步挑戰密集阻力區0.7250/0.7260甚至0.7280水平(200日均線水平)。

策略方面，我們根據1月30日的策略已於0.7070建立澳元/美元買盤(上望0.7250，跌穿0.7030止損)，目前將止損移至0.7100。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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