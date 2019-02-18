國際財經

中美上周在北京進行的貿易談判，雙方就主要問題原則上達成共識，本周將移師至華盛頓繼續商討，惟英國脫歐進展未明朗，以及美股今晚休市，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7219點，跌17點或0.24%；德國DAX指數報11278點，跌21點或0.19%；法國CAC 40指數報5152點，跌不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報20274點，升61點或0.31%。

道指期貨暫報25880點，跌8點。美國周一是總統日假期，金融市場休市。

美國總統特朗普上周六表示中美會談有建設性，國家主席習近平亦稱雙方團隊磋商取得重要階段性進展。白宮發表書面聲明稱，雙方將於3月1日前，繼續處理所有懸而未決的問題。

英國脫歐方面，首相文翠珊本周將再與歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)會面，未來數日亦會與各個歐盟成員國領袖商討，尋求歐盟同意修訂避免北愛爾蘭和愛爾蘭出現「硬邊界」的擔保方案。

另外，歐洲央行管理委員會委員德加洛(Francois Villeroy de Galhau)認為，歐洲經濟顯著放緩，如果放緩持久的話，央行有可能改變利率指引；至於經濟數據的疲弱會否降低加息機會，則要看具體的數據。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報56.25美元，漲0.27美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報66.12美元，跌0.13美元或0.2%。