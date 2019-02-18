國際財經

中美兩國上周的經貿磋商有良好進展，雙方就主要問題原則上達成共識，並於本周移師至華盛頓繼續談判，惟英國硬脫歐風險升溫，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7224點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報11298點，跌不足1點或0.01%；法國CAC 40指數報5157點，升3點或0.08%；意大利富時MIB指數報20270點，升58點或0.29%。

道指期貨暫報25893點，升5點。

美國周一是總統日假期，金融市場休市。

中美貿易談判代表上周在北京結束會談後，本周將於美國首都華盛頓再度會晤。上一回合談判後，兩國均聲稱有良好進展，同意把已有的承諾寫入諒解備忘錄(MOU)。美國總統特朗普上周六表示會談有建設性，國家主席習近平亦稱雙方團隊磋商取得重要階段性進展。美國白宮發表書面聲明稱，雙方將於3月1日前，繼續處理所有懸而未決的問題。市場對於中美關係的未來發展有良好憧憬。

英國首相文翠珊的脫歐計劃再遇挫折，下議院上周象徵式表決文翠珊脫歐策略，由於保守黨疑歐陣營約60人棄權，結果以303票反對、258票贊成遭駁回。反對黨工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)指結果反映文翠珊的策略無法得到支持，要求勿再忽視國會意見。

另外，文翠珊將與各位歐盟領導人和歐洲委員會主席容克談話，爭取他們支持修改脫歐協議，避免出現無協議脫歐，但法國總統馬克龍強調堅持脫歐協議不容重新談判。

石油出口國組織(OPEC)主導的減產，以及沙地阿拉伯的產量減幅均多於預估，加上美國制裁委內瑞拉和伊朗，將限制全球石油供應，皆刺激油價延續上日漲逾2%的強勢。紐約原油期貨現時每桶報56.16美元，漲0.59美元或1.06%；倫敦布蘭特期油報66.75美元，升0.5美元或0.75%。