國際財經

據外媒報道，在市場預期三星等生產商本月或展出可摺式智能手機之際，另一南韓電子巨擘LG卻表示暫時不會推出該類型手機。儘管LG的可捲曲電視早前面世，但該公司認為，現時生產可摺式智能手機仍「為時過早」。

《韓國時報》引述LG代表稱，LG智能手機業務的主要問題是要重新奪回市場地位。考慮到這種情況，LG推出可摺式智慧手機還為時過早，而在技術方面，公司已經做好充分準備。他又提到，已評估在5G智慧手機推出時發布可摺式手機的可能性，但最終決定不生產。