國際財經

日本伊藤忠商事(ITOCHU)宣布，將不再參與任何新燃煤發電或煤礦項目的開發，同時對現有的煤炭資產進行嚴格評估並逐漸退出。

過去20年，伊藤忠商事一直是澳洲煤炭市場的十大投資者之一。該公司已於2016年起開始減持在澳洲的煤炭項目。

資產總額超過290億美元(2262億港元)的伊藤忠商事，是日本自去年開始的大規模從煤電撤資浪潮中的新一宗標誌性事件。自去年5月以來，已有多家日本大型企業和金融公司宣布開始退出煤炭產業，包括第一生命保險、三井住友金融集團、丸紅株式會社、三井物產及三菱商事。