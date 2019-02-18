國際財經

美國正面對巨額預算赤字，微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)提出，倘若政府真的要上調稅率，應向富豪下手，徵收更高的資本利得稅。

蓋茨接受美國有線新聞網(CNN)採訪時警告稱，美國的收入僅佔GDP的20%，但支出卻佔GDP的24%，因此不能讓赤字增速快於經濟增速。在他看來，倘若政府要進行額外徵稅，並獲得成果，便要針對全美前1%或前20%的最富裕階層，徵收更多稅金，建議政府上調資本利得稅。

他認為，資本利得稅目前稅率較低，僅20%，還有一定的提高空間，又稱以同樣的稅率對資本利得收入與普通收入課稅，將消除很多複雜性。

美國各界目前正就提高富人稅爭議不休。美國紐約民主黨眾議員科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)早前提出，對年收入1000萬美元以上富人徵收70%稅率，遠高於現時的37%。不過，蓋茨認為，上述方法實踐上並不奏效，因為即使稅率如此之高，最終實際徵收到的稅額也不會超過40%。

全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧(Ray Dalio)早前警告，倘若對富戶徵稅70%，將對經濟產生重大衝擊。股神畢非德(Warren Buffett)的戰友、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)亦表明反對徵收富人稅。