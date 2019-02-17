國際財經

路透引述俄羅斯第三大銀行Gazprombank內部消息人士稱，該銀行已採取行動，凍結委內瑞拉國營石油企業PDVSA賬戶及交易活動，以紓緩銀行被美國財政部制裁的風險。

Gazprombank未有回應查詢。

路透此前報道，PDVSA要求購買委國原油的外資，要在Gazprombank開立賬戶，處理有關交易。

美國在1月28日開始，對PDVSA實施新一輪制裁措施後，多間外資已陸續切斷與PDVSA的聯繫，Gazprombank是最新一間採取相關措施的企業。