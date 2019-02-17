國際財經

美國股市本周五大焦點，重點依然是中美兩國新一輪貿易談判，其次是聯儲局公布的上月會議紀要；美國經濟數據以耐用品訂單最受注目。藍籌業績方面，46間標指成分股將公布上季業績，最令人關注的是零售類龍頭沃爾瑪。

美國周一是總統日假期，股市休息，本周的交易日數較正常為短。

中美貿易談判代表上周在北京結束會談後，本周將於美國首都華盛頓再度會晤。上一回合談判後，兩國均聲稱有良好進展，美國總統特朗普上周六表示會談有建設性，令到市場對於未來發展有良好憧憬。

另外，聯儲局將於周三公布上月會議紀錄。聯儲局在1月30日的議息會後決定維持基準利率不變，但取消了逐步加息，以及有需要時暫時縮減資產負債表的字眼。市場觀望局方官員們對於息率變動的主流看法。

關注聯儲局官員言論

同時，多名聯儲局高官也會先後發表對加息的看法，備受關注。本周將有公開活動的包括克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)、亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)、紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)、三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly、費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)、聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)，以及聯儲局副主席克里拉達(Richard Clarida)與夸爾斯(Randal Quarles)。

美國經濟數據方面，較囑目的是商務部於周四公布的12月耐用品訂單，市場預期升0.8%，撇除運輸產品後則升0.2%。其他數據還有上周初次申領失業救助人數、二手樓銷售、服務業指數預覽值，以及費城製造業指數等。

藍籌業績方面，46間標指成分股將公布上季業績，大部分是零售類股份包括沃爾瑪，還有卡夫亨氏、CVS、百度、Dropbox、Roku、康寶萊等。

其他方面，歐洲較重要的經濟數據，是周四公布的歐羅區採購經理指數預覽值。