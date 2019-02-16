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博斯蒂克:聯儲局今明年宜分別加息一次

亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱，美國今年經濟增長料處長期趨勢上方，聯儲局今年及明年仍宜各加息一次。三藩市聯儲總裁Mary Daly則表示，局方今年較可能不加息。

特朗普簽署緊急狀態令 取得資金建邊境牆

美國總統特朗普簽署法令，宣布國家進入緊急狀態，以繞過國會，取得合共80億美元的資金，興建美墨邊境圍牆。

歐央行執委:擬向銀行提供新一輪長期貸款

歐洲央行執委科爾稱，正討論可能向歐羅區銀行提供新一輪長期貸款。區內經濟放緩較預期明顯，通脹路徑將更平緩。

貿談進展沖喜 道指收市飆升443點

中美貿談有成果，加上美國消費信心數據強，道指周五最多漲444點，收市仍升443點或1.74%，高盛和摩通都抽高約3%，Caterpillar升2.7%；標指升1.09%；納指彈0.61%。

數百中國人馬德里示威 抗議銀行取消賬戶

數百名中國人在西班牙首都馬德里示威，抗議BBVA銀行禁制他們的賬戶。據稱禁止行動是由於擔心用戶洗黑錢。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學2月美國消費者信心指數初值95.5，勝預期。1月工業生產按月跌0.6%，遜預期。進口物價按月跌0.5%，市場預期跌0.1%。

￭ 美國財政部：12月外資沽售國庫券金額創新高，達773.5億美元；中國轉增持20億美元。

￭ 特朗普：美中貿談進展極為良好，更接近達成協議。另外，特朗普簽署國會授權的開支法案，避免政府再停擺。

￭ 美滙曾創兩個月新高97.37，尾段倒跌0.14%，報96.88；英鎊、澳元兌美分別升0.7%、0.51%。

￭ 紐約期金升8.2美元或0.6%，收報每盎斯1322.1美元，本周累計升0.3%。

￭ 紐約期油升2.2%，收報每桶55.59美元。布蘭特期油升2.6%。

￭ 消息：Visa及萬事達卡擬4月起提高對美國商戶收取的交易費。

￭ 蘇格蘭皇家銀行(RBS)去年全年盈利按年增逾1倍。

￭ 英國股市收市升0.59%；德股揚1.91%；法股彈1.83%。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7705元，較周四紐約尾盤漲100點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28120點，較昨日恒指收市高水219點。

￭ 港股ADR指數報28145點，較恒指本港收市高244點。

￭ 消息：騰訊(00700)有意引入熱門遊戲Apex Legends。

￭ 通達(00698)預期去年盈利按年減少40%至50%。