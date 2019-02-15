國際財經

投資者憧憬中美貿易談判有成果，加上美國消費信心數字勝預期，推動美股在長周末開始前上揚，道指周五以緊貼全日最高位收市飆逾400點，未受總統特朗普頒布全國緊急狀態令、以取得邊境建牆資金的消息影響，創連續第八周報捷的佳績，本周累計升逾3%，歐股也上揚。油價造好，美滙則先升後跌。

道指盤中最多漲444點，收市仍升443點或1.74%，報25883點。金融股和對貿易談判敏感的工業股領漲，當中高盛和摩根大通都抽高約3%，Caterpillar升2.7%；標指升1.09%，收報2775點；納指彈0.61%，收報7472點。輝達（Nvidia）業績勝預期，股價漲1.8%。美泰業績指引令市場失望，股價挫18%，創20年最差單日表現。

本周累計，道指上揚3.1%，標指漲2.5%，納指攀升2.4%，其中道指與納指齊連漲第八周。繼標普早前技術上重上200天移動平均線後，納指亦重新站於200天線之上。周一（18日）是總統日，美股休市。

歐股造好 美滙曾撲兩月高

歐股全線上揚，德股和法股升近2%，英股力度較弱，升0.55%。中美官方周五傍晚才就貿談發表聲明，未及令亞股受惠，市況普遍偏軟，日股低收1.1%。

中美一連兩日在北京舉行的經貿談判結束，國家主席習近平在人民大會堂會見美國貿易代表萊特希澤與財長努欽，表示雙方團隊磋商取得重要階段性進展，下周雙方將在華盛頓見面，希望推動達成互利雙贏的協議。

美元周四借美國零售數據遠遜預期而回吐，周五一度反彈，美滙指數曾創兩個月新高97.37，但尾段倒跌0.14%，報96.88；英鎊升0.7%，報1.2892美元，澳元漲0.51%，報0.7140美元。紐約期金曾升至每盎斯1325.3美元兩周高位，收市報1322.1美元，升8.2美元或0.6%；本周累計，最活躍合約漲0.3%。

美國去年12月零售銷售意外大跌1.2%，再次燃起外界對衰退的擔憂。有經濟師指出，零售數據差強人意，與其他同期數據的正面表現不相符，有人揣測是政府關門令數據收集延誤所致，但無論如何，他都已根據這數據，下調第四季GDP增長預測。

超額減產 布油衝上66美元

周五公布的數據方面，美國工業生產8個月來首次下跌，在1月跌0.6%，分析師本來預期升0.3%；工廠設備使用率跌0.6個百分點，至78.2%，是去年7月以來最低。密歇根大學消費信心指數從1月的91.2升至2月的95.5，高於預期。紐約聯儲銀行製造業指數在2月升4.9點，報8.8，亦勝預期，但仍遠低於去年11月所見的21.4。美國進口價格指數連續第三個月下滑，1月份跌0.5%。

油價上漲，因石油出口國組織（OPEC）主導的減產，以及沙地阿拉伯的產量減幅都比估計為多，加上美國制裁委內瑞拉和伊朗，將限制全球石油供應，皆推高油價。布蘭特期油升2.6%，報66.25美元，是今年首次升穿65美元水平，紐約期油升2.2%，報55.59美元。