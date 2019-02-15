國際財經

蘇格蘭皇家銀行(RBS)去年全年盈利按年增逾1倍，但該行行政總裁Ross McEwan表示，英國經濟因脫歐談判而高度不明朗，經濟所承受的衝擊或較英倫銀行所估計的更嚴重。

蘇皇去年全年盈利16.22億元英鎊，按年增1.16倍，每股盈利13.5便士。該行擬派發3.5便士的股息，以及7.5便士特別股息。

期內，收入134.02億英鎊，按年增2.05%。

Ross McEwan指出，現時距離3月底脫歐限期已時日不多，政府官員應盡快達成一致，為市場掃除不明朗因素。