國際財經

近期歐羅區各國政治經濟局勢十分動盪。法國指責意大利暗中支持「黃背心」政治運動，為抗議意大利副總理馬約(Luigi Di Maio)會見兩名法國「黃背心」運動領袖而召回駐羅馬大使，而馬約則指責法國剝削非洲的行為造成地中海難民潮，加上英國3月29日無序脫歐的可能性愈來愈大，市場愈發擔憂歐羅區政治風險。而另一方面，本周公布的歐羅區和德國經濟數據總體表現疲弱，尤其是歐羅區12月季調後工業產出按月下降0.9%，遠遜於預期的0.4%降幅，顯示歐羅區經濟增長前景黯淡，而且美國商務部預計在2月17日公布對進口汽車「232」調查結果，意味白宮可能會在90天後對進口自歐盟的汽車徵收25%的高額關稅，投資者預期這將對歐洲經濟火車頭德國構成嚴重威脅，故歐羅/美元在本周初跌穿1.1300後，雖多次企圖反彈收復1.1300，但始終受壓，周四(2月14日)更一度創下近13周新低至1.1246。

不過，周四當晚公布的美國經濟數據大部分表現疲弱，尤其是去年12月的零售銷售意外按月大跌1.2%，創下9年來最大跌幅，並遠遜於預期的0.1%增長，這顯示2018年年底美國經濟活動已開始明顯放緩，原本強勢無匹的美滙指數一下子回落至全日最低96.90，推動歐羅/美元瞬間反彈40點至1.1300上方。

技術分析方面，歐羅/美元自1月31日觸及3周高位1.1510後掉頭回落，在日線圖形成明顯的下降通道，雖然滙價近期企圖在1.1250區域築底回升，但如持續受制於下降通道頂部1.1300水平之下，後市或有機會沿着下降通道進一步下探2018年11月12日低位1.1211甚至1.1200水平。不過，美滙指數多次升至97.50-97.70區域均受阻回落，加上今年美國聯儲局加息機會大降，基本面難以支持美滙指數再創新高，因此歐羅/美元短期內的下降空間或已十分有限。

策略方面，我們根據1月31日策略於1.1380建立的歐羅/美元買盤(目標1.1550，跌穿1.1350止損)已於1.1350平倉，虧損30點。短期內待歐羅/美元回落至1.1210-1.1220支持區域買入歐羅/美元，目標1.1400，跌穿1.1170止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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